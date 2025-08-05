Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57

MWM: Истребитель Су-57 получил модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 мог получить модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон». Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало заявление начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенанта Александра Максимцева, согласно которому Су-57 вооружили гиперзвуковыми ракетами.

Журнал напоминает, что в 2023 году ТАСС сообщал, что создан прототип малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-поверхность» для Су-57. По оценке издания, новое орудие вероятнее всего было создано на основе гиперзвуковой ракеты «Циркон», которой оснащаются корабли и подлодки Военно-морского флота России.

MWM отмечает, что «Циркон» способен развивать скорость 9 чисел Маха при дальности полета 1000 километров, что превосходит имеющиеся на Западе решения, в частности, возможности сверхзвуковой противокорабельной ракеты Standard Missile 6 (SM-6).

Издание заключает, что интеграция «Циркон» с Су-57, «сочетающем в себе очень большую дальность полета с передовыми возможностями малозаметности, может значительно увеличить угрозу вражескому флоту, особенно в связи с прогнозируемым увеличением парка этих истребителей до нескольких сотен к концу 2030-х годов».

В июле журнал заметил, что в покупке российской ракеты класса «воздух — воздух» Р-77М могут быть заинтересованы семь стран.