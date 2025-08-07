СМИ узнали о сокращениях на судостроительном заводе "Вымпел"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) уволит часть сотрудников входящего в состав ОСК завода "Вымпел" (Рыбинск). Об этом РБК рассказал источник в отрасли. Второй источник издания – на заводе – подтвердил информацию о сокращениях.

По словам второго собеседника РБК, к 1 июля на предприятии работали 950 сотрудников. Уведомления о сокращениях на данный момент получили 33 человека.

Транспорт вооружения "Владимир Пялов" (пр. 20360М) ССЗ "Вымпел"

"Сокращения проводятся для оптимизации затрат предприятия в связи с нехваткой заказов. Предполагается, что они затронут только вспомогательный персонал, а производственный персонал оставят в штате. Не исключено, что сокращения пройдут в несколько этапов до конца года", – пояснил источник. Он добавил, что точное число сотрудников завода, которые будут сокращены, на данный момент до руководства завода не доведено.

Представитель ОСК подтвердил информацию о сокращениях: "В связи с отсутствием производственных объемов на заводе и необходимостью приведения численности персонала в соответствие с текущей загрузкой принято решение о сокращении части сотрудников. Корпорация и руководство завода принимают меры для трудоустройства высвобождаемых работников: им предлагаются альтернативные вакансии на предприятиях ОСК, соответствующие их квалификации и опыту. Завод "Вымпел" и ОСК выполнят все обязательства по социальным гарантиям и компенсациям".

Он подчеркнул, что важнейшая задача ОСК – обеспечение экономической эффективности каждого предприятия в периметре корпорации. Исходя из этого определяется оптимальная штатная численность завода.

"Достройка заказов на "Вымпеле" финансово обеспечена в полном объеме. Решение о размещении на верфи новых заказов будет приниматься корпорацией, исходя из экономической целесообразности", – добавил представитель ОСК.

В корпорации не ответили на вопросы о том, какие изделия сегодня строит завод "Вымпел", какие заказы планирует привлекать ОСК и какие у завода финансовые показатели.

Судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году в Рыбинске (Ярославская область), специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В начале этой недели сообщалось, что "Вымпел" подписал акт приёма-передачи скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) "Комета-120М". Это пятое по счету судно проекта 23160, построенное "Вымпелом".

Ранее, в мае, стало известно, что Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с судостроительного завода "Вымпел" 2,69 млрд рублей. Суть претензий ведомства не раскрывалась.

Среди военных заказов "Вымпела" – ракетные катера проекта 12418, катера специального назначения "Грачонок" проекта 21980, а также морские транспорты вооружения проекта 20360М.