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Военные решили взыскать с верфи "Вымпел" 2,7 млрд рублей

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Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с судостроительного завода "Вымпел" 2,69 млрд рублей. Об этом во вторник, 20 мая, сообщают Р’РµРґРѕРјРѕСЃС‚Рё со ссылкой на данные картотеки инстанции.

Иск поступил в суд 16 мая. Подробности претензий оборонного ведомства не раскрываются.

Транспорт вооружения "Владимир Пялов" (пр. 20360М)

ССЗ "Вымпел"


Судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году в Рыбинске (Ярославская область), специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В декабре 2020 года Объединенная судостроительная корпорация приобрела у концерна "Калашников" 82% акций завода "Вымпел".

Как отмечают "Ведомости", в апреле этого года Минобороны подало в Арбитражный суд столицы иск на 13,005 млрд рублей к производителю радиоэлектронных подсистем НПП "Импульс". Тогда же военное ведомство подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд рублей.

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