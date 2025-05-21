Военные решили взыскать с верфи "Вымпел" 2,7 млрд рублей

Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с судостроительного завода "Вымпел" 2,69 млрд рублей. Об этом во вторник, 20 мая, сообщают Р’РµРґРѕРјРѕСЃС‚Рё со ссылкой на данные картотеки инстанции.

Иск поступил в суд 16 мая. Подробности претензий оборонного ведомства не раскрываются.

Транспорт вооружения "Владимир Пялов" (пр. 20360М) ССЗ "Вымпел"

Судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году в Рыбинске (Ярославская область), специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

В декабре 2020 года Объединенная судостроительная корпорация приобрела у концерна "Калашников" 82% акций завода "Вымпел".

Как отмечают "Ведомости", в апреле этого года Минобороны подало в Арбитражный суд столицы иск на 13,005 млрд рублей к производителю радиоэлектронных подсистем НПП "Импульс". Тогда же военное ведомство подало более 20 исков к своим крупным подрядчикам на общую сумму, превышающую 31,1 млрд рублей.