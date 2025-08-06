Как в России спроектировали первый современный китайский боевой вертолет

Многие любители авиации знают о том, что в современной линейке вооружений армии Китая значительное количество боевых машин и систем имеют советские/российские корни. Сегодня расскажем о том, как специалисты ОКБ Камова в 1990-х годах создали первый современный боевой вертолет китайской армии Z-10 (WZ-10). Разработка этой машины велась под обозначением «проект 941» в самое тяжелое время, когда ельцинский проамериканский режим практически прекратил финансировать отечественный военно-промышленный комплекс.

В начале 1990-х годов ОКБ Камова, как и вся российская «оборонка», столкнулось с критической ситуацией. «Экономические реформы», включая так называемую «шоковую терапию», привели к резкому сокращению государственного оборонного заказа. Бюджетное финансирование передовых разработок практически прекратилось, задержки заработной платы на предприятиях отрасли достигали нескольких месяцев (а то и больше), происходил массовый отток высококвалифицированных кадров. В этих условиях контракт с Китайской Народной Республикой на разработку аванпроекта нового ударного вертолета стал для ОКБ Камова важным источником стабильного финансирования.

В 1994 году между ОКБ Камова и Китайским вертолетным научно-исследовательским институтом (CHRDI), входящим в корпорацию AVIC, был заключен договор на выполнение аванпроекта по техническому заданию заказчика. Исходные данные, включавшие подробные требования к машине, были получены камовцами 12 июня 1995 года. Техническое задание предусматривало создание ударного вертолета с тандемной кабиной экипажа и классической схемой с рулевым винтом. В качестве силовой установки задавался газотурбинный двигатель известных массогабаритных характеристик и мощности. Вооружение должно было включать 23-мм пушку АМ-23, ПТУР типа «90-1», подвесные пулеметные гондолы калибра 12,7 мм и блоки НАР. Требования детализировали углы обзора, наличие противообледенительной системы, конструктивной защиты экипажа, комплекса бортовой обороны, прицела с индикацией на лобовом стекле (ИЛС). Бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) требовалось выполнить по открытой архитектуре в соответствии с западным стандартом MIL-STD-1553B.

Генеральный конструктор ОКБ Камова С.В. Михеев сформировал рабочую группу под руководством В. Дорина (начальник Отдела технических проектов) для выполнения проекта, получившего внутреннее обозначение «941«. В группу вошли ведущие специалисты КБ: аэродинамик Э. Петросян (расчеты выполнял В. Квоков), руководитель весовой бригады А. Пирогов, начальник отдела силовых установок В. Демьянов, специалист по трансмиссии В. Колмаков. А. Макагон занималась увязкой бортового комплекса оборудования. Разработкой общей компоновки, силовой схемы, обводов фюзеляжа и их взаимной увязкой руководил С. Носов. Техническое оформление документации осуществляла Л. Васильева. По мере необходимости привлекались специалисты по прочности, вооружению и системам.

Проект 941. Источник: tehnoomsk.ru

Проект 941. Источник: tehnoomsk.ru

Работа над «Проектом 941» велась этапами, каждый из которых защищался перед китайским заказчиком для получения очередной части финансирования. Эти регулярные выплаты были критически важны для поддержания деятельности ОКБ Камова и опытного производства в период острейшего финансового кризиса, позволив сохранить ключевой инженерный коллектив и продолжить работы по другим темам, таким как вертолет радиолокационного дозора Ка-31, ударный Ка-52, легкий многоцелевой Ка-226 и беспилотный Ка-37. Качественный и оперативный перевод технической документации и вопросов с китайской стороны свидетельствовал о серьезном отношении заказчика к проекту.

11 января 1996 года С.В. Михеев утвердил чертеж общего вида «Проекта 941». Полный комплект документации, включая компоновку и результаты продувок модели в аэродинамической трубе ЦАГИ, был передан заказчику. Защита финальной части аванпроекта состоялась в КНР. Последующая поездка представителей ОКБ Камова в Китай включала обсуждение дальнейших работ, включая возможное создание полномасштабного макета.

Хотя дальнейшую разработку, конструкторско-технологическую проработку и запуск в серию вертолета, получившего обозначение Z-10 (или WZ-10), китайская сторона вела самостоятельно, влияние аванпроекта ОКБ Камова было фундаментальным. Внешний облик серийного WZ-10 практически полностью соответствовал дизайну, разработанному под руководством С. Носова и утвержденному С.В. Михеевым в 1996 году, включая элементы, которые впоследствии оценивались как неоптимальные.

Попытки расширить сотрудничество, в частности, договориться о передаче Китаю технологии производства композитных лопастей несущего винта (разработанной ОКБ Камова еще в 1963 году), не увенчались успехом из-за разногласий по цене. Китай впоследствии обратился за этими технологиями к западным поставщикам, потратив серьезные средства. Тем не менее, контракт на аванпроект Z-10 сыграл важную роль в сохранении ОКБ Камова как жизнеспособного конструкторского коллектива с уникальными компетенциями в тяжелейший период постсоветского экономического хаоса девяностых годов прошлого века.

p.s. Сегодня на вооружении ВВС НОАК (Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая) состоит не менее 210 ударных вертолетов WZ-10. Первый полет опытная машина совершила в 2003 году, в серийное производство вертолет был запущен в 2010-11 годах. В 2019 году китайские вертолеты данной модели приняли участие в совместных с Россией учениях в Челябинской области. В 2025 году модификация Z-10ME впервые была поставлена из Китая на экспорт — в Пакистан (НА ФОТО ВНИЗУ).

При максимальной взлетной массе около 8 тонн серийный китайский вертолет, у истоков создания которого стояли специалисты ОКБ Камова, оснащен двумя двигателями Zhuzhou WZ-9 или WZ-9C (версия французского турбовального двигателя Turbomeca Arriel 2C) мощностью по 1300-1600 л.с. и может лететь со скоростью до 270 км/ч. Максимальная дальность составляет 800 км. Вертолет несет 1,5 тонны боевой нагрузки на 4 узлах подвески и одну 23-мм пушку.