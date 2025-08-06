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США запустят «настоящие» спутники отслеживания движущихся на суше и море целей

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Фото: Michael Weekes Jr. / Reuters
Фото: Michael Weekes Jr. / Reuters.

Breaking Defense: США в 2026 году начнут запуск спутников программы GMTI

Национальное агентство геопространственной разведки и Космические силы США планируют в 2026 году начать запуск спутников программы Ground Moving Target Indicator (GMTI), позволяющих отслеживать движущиеся на суше и море цели. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

По словам генерал-лейтенанта ДеАнны Берт, первые спутники, позволяющие отслеживать перемещающиеся наземные цели, были запущены. Офицер отметила, что соответствующие космические аппараты оснащены электрооптическими и радиолокационными датчиками.

Берт добавила, что «в следующем году, когда будут запущены настоящие спутники GMTI» они станут использоваться для наблюдений за Азиатско-Тихоокеанским регионом. Офицер не стала вдаваться в подробности относительно конкретных характеристик «настоящих» спутников GMTI, однако отметила, что пока изучается вопрос их эффективного применения.

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

В мае издание со ссылкой на директора Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирала Фрэнка Уитворта сообщило, что использование инструментов искусственного интеллекта позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут.

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