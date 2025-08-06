Войти
Lenta.ru

В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

401
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Военный эксперт Шлепченко: Сомнительно, что «Циркон» смогут приспособить к Су-57

Западные военные журналы обсуждают возможность установки гигантской версии ракеты «Циркон» на передовой российский истребитель Су-57. Слухи об этом прокомментировал военный эксперт Влад Шлепченко, передает «Царьград».

Со ссылкой на заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Александра Максимцева американский журнал Military Watch Magazine заявил, что в скором времени российские самолеты будут модернизированы гиперзвуковыми ракетами. Шлепченко подчеркнул, что указанное издание не стоит считать достоверным источником информации, так что к подобным слухам лучше относиться с долей скепсиса.

«В данном случае выглядит предельно сомнительно информация о том, что ракету "Циркон" смогли бы приспособить к Су-57», — заявил специалист.

Он напомнил, что «Циркон» является корабельной ракетой, так что ее размеры составляют около восьми-девяти метров. При этом Су-57 отличается технологией малозаметности, так что установка на нем столь большого снаряда «убивает всю идею малозаметности», подчеркнул Шлепченко. Истребитель вполне может получить такой вид ракет, однако именно «Циркон» — просто фантазия журналистов, заключил он.

Ранее журнал Military Watch Magazine напомнил, что в 2023 году в России создали прототип малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» для Су-57. Новое орудие, вероятнее всего, получило характеристики ракеты «Циркон».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:49
  • 9847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)
  • 05.08 15:32
  • 3
МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует
  • 05.08 12:41
  • 39
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.08 12:38
  • 2
Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)
  • 05.08 10:46
  • 3
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"