Российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник с дневной и ночной камерами

Инженеры создали для ВС РФ многоразовый БПЛА «Бульдог-13», его испытают в бою

Российские инженеры создали для ВС РФ новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13» с дневной и ночной камерами. Его отправили на испытания в боевых условиях, сообщил инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый, передает РИА Новости.

«Наклоняется камера, как на Mavic. И "сбросник" (устройство для сброса боеприпасов — прим. «Ленты.ру») на нем сразу же идет. То есть он не одноразовый, и его можно использовать в качестве "сбросника"», — рассказал военнослужащий.

Шустрый отметил, что БПЛА способен поднять до четырех килограммов груза, то есть может быть использован не только в бою, но и для транспортировки провизии для штурмовиков в места, куда невозможно попасть по земле.

«Потенциал у "птицы" заложен хороший, и в плане текущих ее технических характеристик, и в плане апгрейда», — добавил военный, рассказав, что если установить на дрон барабан на шесть боеприпасов для гранатомета, то он сможет сбрасывать их одну за другой.

Также в «Бульдоге-13» есть протокол передачи данных для управления с устойчивостью к помехам и высоким уровнем шифрования. Это усложнит возможность перехвата противником управления БПЛА.

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