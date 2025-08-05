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Эксперт объяснил бессилие Украины против «Гераней-3»

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Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters.

Военный эксперт Кнутов назвал массовые атаки БПЛА «Герань-3» прорывом в СВО

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с газетой «Взгляд» массовые атаки реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань-3» на военные объекты на Украине.

Он отметил, что новый БПЛА полностью композитный, в нем стоит реактивный двигатель, который снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью — 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) не остается времени для уничтожения беспилотника, подчеркнул спикер.

Также он обратил внимание, что новый дрон весит больше предшественника — этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 килограммов. Кроме того, в «Герани-3» используются и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Как указал Кнутов, эти БПЛА оснащены системой наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью.

По словам эксперта, Вооруженные силы России применяют указанные беспилотники вместе с крылатыми ракетами и «Искандерами», а перед основной атакой пускают похожие на них, но дешевые дроны «Гербера». Также применяется тактика «волчьей стаи». Единственным спасением для Киева собеседник издания назвал европейские системы IRIS-T. «Массовые атаки "Геранями-3" можно считать настоящим прорывом России в СВО [специальной военной операции]», — заключил он.

Ранее в США заявили, что невозможность успешно отражать массированные удары реактивных дронов-камикадзе «Герань» сделает Украину беззащитной перед будущими военными кампаниями России.

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