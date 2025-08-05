В США назвали преимущества российских истребителей

NI: Российские истребители отличает доступность и высокая эффективность

Россия вместе с США и Францией входит в тройку ведущих поставщиков истребителей на мировой рынок. Преимущества российских боевых самолетов назвал американский журнал The National Interest (NI).

«Как правило, российские самолеты стоят дешевле западных и продаются с меньшим количеством политических ограничений», — пишет обозреватель Харрисон Касс.

По его оценке, главное преимущество России в качестве экспортера заключается в том, что она предлагает эффективные платформы странам с ограниченным оборонным бюджетом, не требуя от них участия в политических объединениях.

«Лидером мирового рынка истребителей издание считает США. Франция быстро вышла на второе место, став новой силой на рынке экспорта истребителей», — говорится в публикации.

Касс отмечает, что ряд стран, прежде всего Китай и Южная Корея, также предлагает свои решения мировому рынку. «Стратегия Китая долгосрочна и ориентирована не только на продажу истребителей, но и на интеграцию государств-клиентов в более широкие оборонную и торговую сети под своим руководством», — пишет автор.

Ранее журнал Military Watch Magazine отмечал, что давление США на Индию вынудило ее отказаться от американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57, который является единственно доступным для Дели на мировом рынке боевым самолетом пятого поколения.