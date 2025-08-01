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В России создали интеллектуальную систему наблюдения за судами

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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ.

ТАСС: В РФ разработали интеллектуальную систему безопасности морских судов

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали комплекс систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности морских судов. Об этом сообщает ТАСС.

Новая система поможет контролировать состояние экипажа и следить за безопасностью судов во время морских рейсов. Умный комплекс создали инженеры петербургской компании «Армада» совместно с цифровой экосистемой МТС. Ее уже внедрили на портовых буксирах.

Отечественная система видеонаблюдения развертывается на наиболее важных узлах восьми буксиров — капитанском мостике, носу и кормовой части судов. Также на корабле размещаются пункты проверки состояния экипажа. Система базируется на программно-аппаратном комплексе «Сфера», которая позволяет в режиме реального времени контролировать обстановку на судах. Также экипаж может передавать большие объемы данных в порт и сохранять их в защищенном облаке. Информация передается через устойчивую сеть сотовой связи.

«Обеспечение безопасности на море — сложная задача, которую необходимо решать комплексно. От состояния экипажа и технического оснащения судна зависит не только успешность морских рейсов, но и сохранность грузов и, самое главное, жизни людей», — заметила генеральный директор компании «Армада» Евгения Черкасских.

В конце июля председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года представят президенту России Владимиру Путину в сентябре.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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