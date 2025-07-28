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Программу кораблестроения ВМФ представят Путину

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Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com.

Патрушев: Программу кораблестроения ВМФ до 2050 года представят Путину

Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года представят президенту России Владимиру Путину в сентябре. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что президент утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года в конце мая. «Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства», — сказал Патрушев.

По его словам, ключевой особенностью программы станет планирование полного жизненного цикла каждого корабля, обеспечение независимости от импорта и технологического суверенитета кораблестроения России.

Ранее в июле стало известно, что учебное судно «Николай Камов», которое будут использовать для подготовки вертолетчиков, вышло на заводские ходовые испытания. Оно позволит отрабатывать элементы взлета и посадки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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