В США заработала спутниковая связь на смартфонах

Starlink и T-Mobile запустили в США сервис отправки смс через спутники

В США после нескольких месяцев тестирования официально запустили сервис спутниковой связи. Об этом сообщает издание Engadget

Сервис T-Satellite предоставляют корпорация Илона Маска SpaceX и сотовый оператор T-Mobile. Услуга позволяет отправлять смс со смартфонов без подключения к традиционной сотовой сети. Связь налажена через спутники Starlink. В SpaceX и T-Mobile заметили, что сервис будет полезным в регионах без хорошего покрытия связи и в случае стихийных бедствий.

Работу сервиса обеспечивают 650 спутников на низкой околоземной орбите. Кроме функции отправки смс потребители смогут пользоваться Google, AllTrails, AccuWeather и рядом других приложений без работающего мобильного интернета.

Для абонентов T-Mobile услуга предоставляется бесплатно. Абоненты других операторов могут подключить ее за 10 долларов (780 рублей) в месяц. Также абсолютно все жители и гости США смогут бесплатно позвонить через T-Satellite по номеру 911, чтобы вызвать экстренные службы. Сервис тестировали на территории Соединенных Штатов с февраля.

В конце июля журналисты Reuters узнали, что администрация президента США намерена отказаться от услуг SpaceX Илона Маска при создании системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Таким образом американские власти хотят снизить зависимость от корпорации Маска.