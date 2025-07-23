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В США собрались создать «Золотой купол» без Маска

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters.

Reuters: Систему ПРО «Золотой купол» в США собрались создать без SpaceX Маска

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отказаться от услуг SpaceX Илона Маска при создании системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом сообщает Reuters.

Трамп подписал указ о создании новой системы ПРО всего через неделю после начала второго президентского срока. Источники агентства выяснили, что сейчас Пентагон активно ищет альтернативы SpaceX в создании «Золотого купола», чтобы снизить зависимость от корпорации. Отмечается, что это происходит на фоне напряженности в отношениях между Маском и Трампом.

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что Пентагон обратился в том числе к Kuiper Джеффа Безоса и другим космическим стартапам. При этом все они проигрывают SpaceX — так, компания Безоса запустила всего 78 из 3000 запланированных спутников на околоземной орбите.

В материале говорится, что администрация Трампа искала альтернативных SpaceX подрядчиков еще до открытого конфликта между президентом США и Маском. Авторы Reuters заметили, что Starlink и Starshield от SpaceX и так являются основой военной связи Соединенных штатов. В апреле стало известно, что корпорация Маска является главным кандидатом на роль подрядчика в создании новой системы ПРО.

Журналисты Reuters обратились за комментарием в Белый дом, Петагон, SpaceX и Kuiper. Однако их собеседники отказались комментировать материал.

В мае выяснилось, что Пентагон заплатит более миллиарда долларов компании Lockheed Martin Space за разработку оружия «Глобальный удар». Контракт будет завершен к августу 2028 года.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
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