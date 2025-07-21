Итальянская армия получила первый модернизированный танк Ariete C2

18 июля 2025 года в гарнизоне Чеккиньола в Риме состоялась официальная передача итальянской армии консорциумом CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) компаний Iveco и Leonardo первого серийного модернизированного основного танка Ariete C2. Сообщается, что до конца 2025 года итальянской армии будут переданы еще четыре модернизированных танка Ariete C2, из 90 первоначально заказанных. В последующем поставки модернизированных танков планируется вести темпом 20 единиц в год.

Первый переданный итальянской армии консорциумом CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) компаний Iveco и Leonardo серийно модернизированный основной танк Ariete C2. Рим, 18.07.2025 (с) Iveco Defence Vehicles

2 августа 2023 года управление вооружений сухопутных войск Италии (Direzione Armamenti Terrestri - DAT, в составе Генерального секретариата обороны / Национального управления вооружений Италии) подписало контракт стоимостью 848,8 млн евро с консорциумом CIO на проведение серийной модернизации 90 строевых танков итальянской армии Ariete C1, из 200 имеющихся, с опционом на модернизацию еще 35. Модернизированный танк получил обозначение Ariete C2. Контракт рассчитан на восемь лет (с 2023 по 2030 годы) и предусматривает поставку 90 серийно модернизированных танков с 2025 по 2029 годы. В случае реализации опциона на модернизацию еще 35 танков, его стоимость составит еще 150 млн евро.

Танк Ariete C1 был разработан консоциумом CIO в 1980-е годы, но ввиду окончания холодной войны и сокращения военных расходов был изготовлен для итальянской армии в 1995-2002 годах в количестве всего 200 серийных единиц. Разработка модифицированного варианта Ariete 2 также была прекращена (прототип был показан в 2002 году). Сейчас Ariete C1 состоит на вооружении трех танковых батальонов итальянской армии (штатный состав батальона 41 танк - три танковые роты по 13 машин и два танка в управлении) - двух батальонов 32-го и 132-го танковых полков (в состав итальянского полка в мирное время входит один линейный батальон) 132-й бронетанковой бригады "Ariete" и одного батальона 4-го танкового полка бригады берсальеров "Garibaldi".

В августе 2019 года управление вооружений сухопутный войск Италии заключило с консорциумом CIO трехлетний контракт на cумму 35 млн евро на разработку проекта модернизации танка Ariete C1 по программе Ariete AMV (Aggiornamento di Mezza Vita - "модернизация в середине срока службы") и на изготовление трех опытных образцов по проекту модернизации. Позднее итальянская армия потребовала расширения проекта модернизации, включая установку новой системы управления огнем и новых средств связи, что затянуло проектные работы. В результате по этому контракту в 2022 году были поставлены прототип AMV РТ1, включающий усовершенствования только моторно-трансмиссионного отделения, ходовой части и корпуса, и прототип AMV РТ2, который, при сохранении старой ходовой части и корпуса имел только модернизированную башню и систему управления огнем, а в начале 2023 года был поставлен уже полностью комплектный прототип AMV РТ3, который имел уже модернизированные корпус и башню. Все три прототипа прошли интенсивную программу полигонных испытаний.

Особенностью проекта модернизации Ariete C2 является не полная замена установленного штатного двигателя FIAT-Iveco 12V MTCA, а его заводская модернизация силами Iveco до варианта V12 AMV (относящегося к семейству Vector), с увеличением рабочего объема с 25,8 до 30 литров за счет замены цилиндров, поршней и коленчатого вала и увеличения хода цилиндров. Соответственно, максимальная мощность двигателя увеличена с 1270 до 1500 л.с. (считается возможным в дальнейшем поднять до 1600 л.с.), а наибольший крутящий момент с 4615 Нм при 1600 об/мин до 5800 Нм. На двигателе при модернизации устанавливается цифровое управление с электронным блоком New Engine Monitor (NEM) и система впрыска Common Rail фирмы Bosch. Также, как сообщается, установлены двойной турбонагнетатель, дополнительные дизельные отопители webasto для температур ниже -25°, топливные фильтры с подогревом и система теплообменника доохладителя.

Установленная на базовом танке лицензионная автоматическая трансмиссия IVECO/ZF LSG-3000 с гидротрансформатором доработывается поставляемым компанией ZF специальным комплектом. Заявлено, что обновленная трансмиссия позволяет в три раза повысить крутящий момент на низких оборотах. Также дорабатываются подвеска и катки танка. Устанавливаются новая тормозная система, новые топливные баки с новыми топливопроводами и новая противополжарная система. На танке установлены новые гусеницы KNDS 570FT (вариант гусеницы серии KNDS 844 для танка Leopard 2) с увеличенной на 20% шириной.

Бронирование танка Ariete C2 не претерпело в ходе модернизации особых изменений, за исключением некоторого усиления лобовой защиты башни, поскольку уже имеются три варианта дополнительной защиты для строевых танков С1. Сообщается, что базовая конфигурация танка Ariete C2 без дополнительных комплектов защиты весит около 55 тонн (масса базового Ariete C1 составляла 53,8 тонны). Комплект стандартной дополнительной защиты танка С1 увеличивает массу танка С2 до 59,5 тонн, установка дополнительного комплекта защиты бортов PSO (Peace Support Operations) увеличивает её до 61 тонны, а установка дополнительного комплекта противоминной защиты MPK (Mine Protection Kit) увеличивает максимальную массу до 63,3 тонны. Повышение мощности двигателя до 1500 л.с. позволит сделать установку всех этих комплектов штатной и постоянной. Установка каких-либо дополнительных защитных экранов и "мангалов" итальянцами пока что оптимистично игнорируется. Отсутствует и комплекс активной защиты.

Что касается модернизации башни и системы управления огнем, то эти работы проводятся при головной роли предприятия Leonardo Defense (бывшее Oto Melara) в Специи. Модернизированная система управления огнем танка Ariete С2 в общем аналогична системе новой итальянской колесной пушечной бронированной машины Centauro 2. Устанавливаются панорамный прицел командира Attila-D и новый прицел наводчика Lotar-SD (оба с тепловизорами третьего поколения), новый баллистический вычислитель, система кругового обзора с выводом на дисплеи, современные цифровые средства связи (включая радиостанцию ​​Leonardo VQ-1 SDR, переговорные устройства Larimart, терминалы АСУ Leonardo C2N Evo), система спутниковой связи L3Harris AN/PRC-152A, навигационная система, а также специальная радиостанция для связи с пехотой снаружи танка. Командир танка имеет два дисплея: один для управления огнём, второй - для отображения общей информации о машине и тактической информации от АСУ C2N Evo, механик-водитель также получил "цифровую кабину" с дисплеями. Электрогидравлические приводы башни и орудия заменяются на электрические с цифровым управлением. Дорабатываются система защиты от ОМП и противопожарное оборудование и устанавливаются новые дымовые гранатометы. 7,62-мм пулемет MG3 на крыше башни заменяется на 12,7-мм М2НВ. В перспективе планируется введение в боекомплект сохраняемой штатной 120-мм/44 пушки новых программируемых и управляемых выстрелов.

Модернизация 90 танков должна обеспечить укомплектование двух танковых батальонов бронетанковой бригады "Ariete", а модернизация затем по опциону еще 35 танков - увеличить штатный состав батальонов (полков) с 41 по 54 танков путем введения в них четвертой танковой роты.

Параллельно с модернизацией максимум 125 танков Ariete C1 до уровня Ariete С2, вооруженные силы Италии намерены приобрести 132 танка нового производства в рамках программы i-MBT (Main Battle Tank), после отказа от приобретения германских танков Leopard 2A8. Танк i-MBT будет разрабатываться и производиться созданным итальянской компанией Leonardo и германской группой Rheinmetall в Италии совместным предприятием LRMV на основе недавно представленного Rheinmetall концепта танка KF51 Panther. В перспективе планируется приообрести 272 танка i-MBT до 2040 года, с полной заменой ими также парка модернизированных танков Ariete С2. Что касается закупки 132 танков i-MBT, то эти танки должны поступить на вооружение двух танковых батальонов (полков) бронетанковой бригады "Ariete" (по 54 танка вкаждом). Высвободившиеся в результате из бригады "Ariete" два батальонных комплекта (по 54 танка) модернизированных танков Ariete С2 должны пойти на перевооружение танкового батальона 4-го танкового полка в составе бригады берсальеров "Garibaldi" и на формирование нового танкового батальона (полка) в составе механизированной бригады "Sassari" на Сардинии. Таким образом, общее количество штатных танков в линейных частях итальянской армии должно возрасти с нынешних 123 до 216.

16 июля 2025 года компания Leonardo представила разрабатываемую ее дивизионом Leonardo Defense перспективную 120-мм гладкоствольную танковую пушку повышенного могущества со стволом длиной 55 калибров, опытный образец которой с июня проходит полигонные испытания. Заявляется, что конструкция пушки обеспечивает её совместимость как с башней модернизированного танка Ariete C2, так и с перспективным танком i-MBT. Новая пушка позволяет применять новый мощный бронебойный подкалиберный выстрел KE2020Neo группы Rheinmetall и программируемые выстрелы. Также Leonardo для новой пушки разрабатывается управляемый выстрел Vulcano 120, который, как заявляется, будет иметь дальность до 30 км и возможность целеуказания с бортового БЛА танка.

Первый переданный итальянской армии консорциумом CIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) компаний Iveco и Leonardo серийно модернизированный основной танк Ariete C2. Рим, 18.07.2025 (с) Iveco Defence Vehicles и CIO

Первый опытный образец перспективной 120-мм/55 гладкоствольной танковой пушки повышенного могущества итальянской компании Leonardo на полигоне ВМС Италии Коттрау близ Специи, июль 2025 года (с) Paolo Valpolini / ​www.edrmagazine.eu