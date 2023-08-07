Контракт на модернизацию итальянских танков Ariete

2 августа 2023 года управление вооружений сухопутных войск Италии (Direzione Armamenti Terrestri - DAT, в составе Генерального секретариата обороны / Национального управления вооружений Италии) подписало контракт стоимостью 848,8 млн евро с консорциумом CIO (Consorzio Iveco OTO Melara) компаний Iveco и Leonardo на проведение серийной модернизации 90 основных танков итальянской армии Ariete C1, из 200 имеющихся, с опционом на модернизацию еще 35. Модернизированный танк получит обозначение Ariete C2.

Опытный образец Ariete AMV РТ3 модернизированного итальянского основного танка Ariete C2 (c) министерство обороны Италии

Контракт рассчитан на восемь лет (с 2023 по 2030 году) и предусматривает поставку 90 серийно модернизированных танков с 2025 по 2029 годы. В случае реализации опциона на модернизацию еще 35 танков, его стоимость составит еще 150 млн евро.

Танк Ariete C1 был разработан консоциумом CIO в 1980-е годы, но ввиду окончания холодной войны и сокращения военных расходов был изготовлен для итальянской армии в 1995-2002 годах в количестве всего 200 серийных единиц. Разработка модифицированного варианта Ariete 2 также была прекращена (прототип был показан в 2002 году). Сейчас Ariete C1 состоит на вооружении трех танковых батальонов итальянской армии (штатный состав батальона 41 танк - три танковые роты по 13 машин и два танка в управлении) - двух батальонов 32-го и 132-го танковых полков (в состав итальянского полка в мирное время входит один линейный батальон) 132-й бронетанковой бригады "Ariete" и одного батальона 4-го танкового бригады берсальеров "Garibaldi".

В августе 2019 года управление вооружений сухопутный войск Италии заключило с консорциумом CIO трехлетний контракт на cумму 35 млн евро на разработку проекта модернизации танка Ariete C1 по программе Ariete AMV (Aggiornamento di Mezza Vita - "модернизация в середине срока службы") и на изготовление трех опытных образцов по проекту модернизации. По этому контракту в 2022 году были поставлены прототип AMV РТ1, включающий усовершенствования только моторно-трансмиссионного отделения, ходовой части и корпуса, и прототип AMV РТ2, который, при сохранении старой ходовой части и корпуса имел только модернизированную башню и систему управления огнем, а в начале 2023 года был поставлен уже полностью комплектный прототип AMV РТ3, который имел уже модернизированные корпус и башню. В настоящее время все три прототипа проходят интенсивную программу полигонных испытаний.

Особенностью проекта модернизации Ariete C2 (Ariete AMV) является не полная замена установленного штатного двигателя FIAT-Iveco 12V MTCA, а его заводская модернизация силами Iveco до варианта V12 AMV (относящегося к семейству Vector), с увеличением рабочего объема с 25,8 до 30 литров за счет замены цилиндров, поршней и коленчатого вала и увеличения хода цилиндров. Соответственно, максимальная мощность двигателя увеличена с 1270 до 1500 л.с. (считается возможным в дальнейшем поднять до 1600 л.с.), а наибольший крутящий момент с 4615 Нм при 1600 об/мин до 5800 Нм. На двигателе при модернизации устанавливается цифровое управление и система впрыска Common Rail фирмы Bosch. Также, как сообщается, установлен двойной турбонагнетатель, дополнительные дизельные отопители webasto для температур ниже -25°, топливные фильтры с подогревом и система теплообменника доохладителя.

Установленная на базовом танке лицензионная автоматическая трансмиссия IVECO/ZF LG-3000 с гидротрансформатором доработывается поставляемым компанией ZF специальным комплектом. Заявлено, что обновленная трансмиссия позволит в три раза повысить крутящий момент на низких оборотах. Также доработке подлежат подвеска и катки танка. Устанавливаются новая тормозная система, новые топливные баки с новыми топливопроводами, новая противополжарная система, вводятся новые гусеницы с увеличенной на 20% шириной. На корпусе усиливается лобовое бронирование, устанавливается динамическая защита бортов, а также вводится противоминная кевларовая защита днища.Что касается модернизации башни и системы управления огнем, то эти работы проводятся при головной роли предприятия Leonardo Defense (бывшее Oto Melara) в Специи. Модернизированная система управления огнем танка Ariete AMV должна быть в общем аналогична системе новой итальянской колесной пушечной бронированной машины Centauro 2. Устанавливаются панорамный прицел командира Attila-D и новый прицел наводчика Lotar-SD (оба с тепловизорами третьего поколения), новый баллистический вычислитель, система кругового обзора с выводом на дисплеи, современные цифровые средства связи (включая радиостанцию ​​Leonardo VQ-1 SDR, переговорные устройства Larimart, терминалы АСУ Leonardo C2N Evo), навигационная система, а также специальная радиостанция для связи с пехотой снаружи танка. Электрогидравлические приводы башни и орудия заменяются на электрические с цифровым управлением. Дорабатываются система защиты от ОМП и противопожаное оборудование и устанавливаются новые дымовые гранатометы. Сама башня получает дополнительную защиту модульного типа, а 7,62-мм пулемет MG3 на крыше башни заменяется на 12,7-мм М2НВ. В перспективе планируется введение в боекомплект сохраняемой штатной 120-мм пушки новых программируемых выстрелов. Ожидается, что полная боевая масса танка Ariete С2 составит 57 тонн (масса базового Ariete C1 составляла 53,8 тонны).

Модернизация 90 танков должна обеспечить укомплектование двух танковых батальонов бронетанковой бригады "Ariete", а модернизация затем по опциону еще 35 танков - увеличить штатный состав батальонов (полков) с 41 по 54 танков путем введения в них четвертой танковой роты.

Параллельно с модернизацией максимум 125 танков Ariete C1 до уровня Ariete С2, вооруженные силы Италии намерены приобрести в Германии от 125 до 133 танков Leopard 2A8 нового производства. Переговоры об их закупке (возможно в рамках совместной с Бундесвером многонациональной программы) уже ведутся и заключение контракта возможно до конца 2023 года, стоимость программы их закупки может составить до 4 млрд евро. Поставка Leopard 2A8 итальянской армии планируется не ранее 2027-2028 годов, и в итоге эти танки также должны поступить на вооружение двух танковых батальонов (полков) бронетанковой бригады "Ariete" (по 54 танка вкаждом). Высвободившиеся в результате из бригады "Ariete" два батальонных комплекта (по 54 танка) модернизированных танков Ariete С2 должны пойти на перевооружение танкового батальона 4-го танкового полка в составе бригады берсальеров "Garibaldi" и на формирование нового танкового батальона (полка) в составе механизированной бригады "Sassari" на Сардинии. Таким образом, общее количество штатных танков в линейных частях итальянской армии должно возрасти с нынешних 123 до 216.