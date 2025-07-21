TWZ: Армия США получит микроволновые системы уничтожения роя дронов Leonidas

Армия США получит микроволновые системы уничтожения роя дронов Integrated Fires Protection Capability High-Power Microwave (IFPC-HPM), также известные как Leonidas. Об этом сообщает издание TWZ.

Сумма контракта между Пентагоном и компанией-разработчиком Epirus составляет около 43,6 миллиона долларов. За эти средства производитель поставит две системы IFPC-HPM. Первый комплект Leonidas планируется отгрузить к концу июля, второй — к концу августа.

Микроволновая система противовоздушной обороны IFPC-HPM предназначена для защиты критически важной инфраструктуры в радиусе около километра. Оборудование Leonidas позволяет поражать широкий спектр аппаратов, в том числе рои дронов и малоразмерные низколетящие цели.

В Epirus разрабатывают линейку микроволновых систем ПВО. Среди возможных объектов, которые может прикрывать IFPC-HPM, в компании называют комплекс Patriot.

В октябре 2024 года издание Defense News сообщило, что Корпус морской пехоты США получит противодроновую микроволновую систему Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) разработки компании Eprius.