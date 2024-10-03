Морпехи США получат микроволновую систему для борьбы с дронами

Defense News: КМП США получит микроволновую систему Leonidas для борьбы с БПЛА

Корпус морской пехоты (КМП) США получит новую микроволновую систему для борьбы с роем малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Defense News.

Комплекс Leonidas Expeditionary компании Eprius предназначен для противодействия дронам электромагнитным импульсом. Новую версию под названием Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) представили 23 сентября. Разработку планируют доставить в лабораторию боевых действий КМП США к концу года.

Отмечается, что в линейке систем Leonidas представлено четыре изделия. В прошлом году армии США передали микроволновые системы в рамках соглашения стоимостью 66 миллионов долларов.

Ранние версии изделий можно устанавливать на машины и беспилотники. В Leonidas используется технология Line Replaceable Amplifier Module, которая позволяет масштабировать системы.

В ноябре 2023 года стало известно, что армия США получила первый прототип системы микроволнового оружия High-Power Microwave, построенной на базе Leonidas. Микроволновый комплекс способен поражать цели с «почти мгновенным эффектом» и без перегрева.