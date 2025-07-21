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Возможности ПТРК «Корнет» усилили в четыре раза

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Ростех»: Возможности ПТРК «Корнет» усилили в четыре раза

Возможности противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» усилили в четыре раза. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По данным компании, разработанная холдингом «Высокоточные комплексы» кассета позволяет вооружить ПТРК разу четырьмя новыми легкими ракетами 9М134 «Булат», что «увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей».

Согласно «Ростеху», наведение 9М134 «Булат» осуществляется по лазерному лучу, а максимальная дальность ракеты оценивается в километры.

В госкорпорации уточнили, что обновленный Корнет проходит опытно-войсковую эксплуатацию.

В мае «Ростех» рассказал, что ПТРК «Корнет» способен преодолеть любую защиту танка и пробить его башню навылет.

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Продукция
Корнет
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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