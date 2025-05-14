Названы особенности пробивающего танки навылет «Корнета»

«Ростех»: Боевая часть ПТРК «Корнет» преодолевает любую защиту танка

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» способен преодолеть любую защиту танка и пробить его башню навылет. Особенности комплекса назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что ракета «Корнета» может пробить более 1200 миллиметров броневой стали. Кроме того, боевая часть ПТРК способна преодолеть многослойную броню с керамическими элементами, слоями из обедненного урана или вольфрамового сплава.

«Ни одна из машин на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) не защищена от этого ПТРК. Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита», — сообщили в госкорпорации.

Там добавили, что «Корнет» смог преодолеть броню и двигатель танка Abrams. Также ПТРК способен выполнять задачи полевой артиллерии, поражая огневые точки, укрепления и оборудование противника.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что «Корнет» вдвое превосходит американский Javelin по дальности стрельбы.