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В США сравнили российский «Корнет» с Javelin

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

19FortyFive: Российский ПТРК «Корнет» вдвое превосходит Javelin по дальности

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» вдвое превосходит американский Javelin по дальности стрельбы. Возможности двух изделий сравнили в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что преимуществом Javelin стал режим «выстрелил и забыл», который позволяет оператору уйти в укрытие сразу после выстрела. При стрельбе из «Корнета» военнослужащему приходится удерживать прицельную марку на цели до ее поражения, поэтому возрастает риск поражения позиции ПТРК.

«Однако "Корнет" компенсирует это большей дальностью действия и более высокими пробивными возможностями. Вариант "Корнет-ЭМ", например, имеет максимальную дальность стрельбы в 8000 метров, по сравнению с 4000 метрами у Javelin», — пишет издание.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что пусковая установка ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением прошла испытания. Изделие позволяет оператору вести огонь, находясь в укрытии.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что в ходе специальной военной операции «Корнет» стал универсальным оружием. ПТРК используют для поражения вышек связи и укреплений противника.

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Россия
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Javelin ПТРК
Корнет
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Высокоточные комплексы
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