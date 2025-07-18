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Возможности американских бомбардировщиков B-2 проходить российскую ПВО раскрыли

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Фото: Public Domain
Фото: Public Domain.

Военный эксперт Живов: Американский бомбардировщик B-2 трудно обнаружить

Американский бомбардировщик B-2 — самое мощное и дорогое оружие США, которое трудно заметить в небе, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Так в беседе с «Лентой.ру» эксперт прокомментировал данные о том, что B-2 не сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

«Это суперсовременный стратегический бомбардировщик, построенный по типу "летающее крыло", высотный, малозаметный, способный нести обычные бомбы, планирующие бомбы, ракеты и так далее. Это самое мощное и дорогое оружие США. Их там всего около 20-25 штук, и каждый стоит сумасшедших денег, это очень дорогое оружие», — сказал Живов.

Он отметил, что бомбардировщики B-2 должны уничтожаться истребительной авиацией. Самая большая проблема не столько сбить этот самолет, а его заметить, добавил эксперт.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщал, что американские стратегические бомбардировщики B-2 не смогут преодолеть российскую противовоздушную оборону (ПВО), но способны нанести ограниченный ущерб России, на что последует решительный ответ Москвы.

Издание прокомментировало заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который намекнул, что если Москва в течение 50 дней не выполнит требования Вашингтона в отношении военной кампании на Украине, то Россию может постигнуть участь Ирана. Парламентарий напомнил, что США для бомбового удара по Ирану использовали самолеты B-2.

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