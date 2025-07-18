Войти
Lenta.ru

Удержание ЛБС доверят российскому «Диктиону»

250
0
0
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

«Известия»: В России создают систему для автономной работы дронов «Диктион»

В России создают систему для автономной работы дронов «Диктион», которой можно будет доверить удержание линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом со ссылкой на компанию-разработчика «АвиаТехноЛаб» сообщает газета «Известия».

Группы беспилотников планируется размещать в «гнездах», где они будут подзаряжаться. В зависимости от задач дроны, входящие в набор, планируется поделить на саперные, камикадзе, тактические бомбардировщики и перехватчики. Управляющую сеть «Диктион» предполагается сделать децентрализованной. В «АвиаТехноЛабе» надеются, что одна такая сеть позволит контролировать район площадью до 100 квадратных метров без операторов.

«Мы же получим простую и дешевую, как автомат Калашникова, систему со стоимостью дрона в 40–50 тысяч рублей. Группа бойцов может в течение часов раскидать гнезда и уйти от линии боевого соприкосновения, далее система сделает за них всю работу», — уверен сотрудник компании Алексей.

Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что разработку подобной системы нельзя считать простой задачей. Его коллега Алексей Леонков назвал идею компании «АвиаТехноЛаб» отличной.

Ранее сотрудник компании Святослав заявил, что тяжелый гексакоптер «Горгона», разработанный «АвиаТехноЛабом», превосходит украинский дрон «Баба-Яга» по скорости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 05:24
  • 1
Северная Корея разработала для пушек и гаубиц снаряды, бьющие на 40 км
  • 18.07 05:09
  • 1
«Ростех» рассказал о малозаметных ракетах «Панциря»
  • 18.07 04:36
  • 22
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 18.07 03:41
  • 1
Ответ на "Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ"
  • 18.07 02:42
  • 476
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.07 22:57
  • 0
Ответ на "Украинский военный аналитик: ВС РФ практически не используют бронетехнику в боях, накапливая её для масштабного наступления"
  • 17.07 20:18
  • 25
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.07 18:17
  • 0
Ответ на "Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву"
  • 17.07 17:50
  • 3
Экс-командующий Северным флотом Попов: ВМФ России нужны атомные авианосцы
  • 17.07 16:33
  • 1
Армянский пассаж
  • 17.07 10:41
  • 1
Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву
  • 17.07 03:51
  • 1
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 17.07 03:20
  • 9665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 02:53
  • 1
Системный бой: дроны смогут самостоятельно держать фронт
  • 17.07 01:12
  • 0
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"