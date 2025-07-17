Системный бой: дроны смогут самостоятельно держать фронт

Простота в управлении и адаптивность новых комплексов БПЛА помогут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения

В России разрабатывается боевая система для автономной работы БПЛА, которая сможет самостоятельно удерживать линию боевого соприкосновения. Такие изделия позволят без участия операторов контролировать фронт протяженностью в сотни километров. Разведывательные БПЛА будут сами патрулировать территорию и вызывать ударные дроны при обнаружении любой цели — в том числе и воздушной. До момента инициализации дроны будут находиться в специальных «гнездах» (ангарах). Эксперты отмечают, что простота в управлении и адаптивность системы поможет изменить ситуацию на поле боя.

С надежностью «Калашникова»

Ударные дроны разных типов будут размещается в специальных «гнездах» с возможностью подзарядки и при необходимости вылетать для разведки и нанесения ударов. Причем энергии для работы всей системы, а также вылетов беспилотников хватит на два-три месяца. Программное обеспечение сделает возможным подключение в систему аппаратов разных производителей, способных решать всевозможные задачи. В набор, хранящийся в «гнезде», войдут дрон-сапер, FPV-«камикадзе», а также большие тактические БПЛА-бомбардировщики и дрон-перехватчик для целей ПВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Все «гнезда» и техника объединяются в единую децентрализованную сеть устройств, что позволяет сети стать сверхнадежной и не зависящей от исправности отдельных изделий в ней.

Новинка у компании-разработчика «АвиаТехноЛаб» пока проходит под рабочим названием «Диктион» от греческого — «сеть». Одно такое изделие позволит без участия операторов контролировать район до 100 кв. км.

По словам разработчиков, всесторонне испытать и запустить в производство систему можно в течении года. Отличительная ее особенность — простота и скорость развертывания, а также относительно дешевая стоимость, говорят сотрудники компании.

— Вывезенные на линию фронта «гнезда» будут распределены и замаскированы, — рассказал «Известиям» о принципах работы новинки сотрудник «АвиаТехноЛаб» Алексей. — Система способна всё время находиться в боевой готовности. В небе будут постоянно патрулировать дроны-разведчики, которые отслеживают ситуацию в воздухе и на земле. С помощью технического зрения они выявляют потенциальные цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Информация об обнаруженной технике или личном составе противника тут же передается в командный центр, который находится далеко от линии боевого соприкосновения в безопасном месте. Оператору в командном центре остается дать команду на поражение.

— Система хороша тем, что она может обойтись без людей, — продолжает Алексей. — То есть беспилотники сами летят на цель с помощью анализа видеопотока и триангуляции по точкам, обмениваются информацией через децентрализованную сеть.

По этой причине нет необходимости в управлении техникой со стороны человека, что делает систему более защищенной от средств РЭБ.

— При обнаружении автоматически подбирается средство поражения: против БПЛА полетит дрон-перехватчик, против личного состава — FPV-камикадзе, — объясняет Алексей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Противник, захватив «гнездо», ничего с ним не сможет сделать — там есть защитные механизмы, которые не дадут его использовать, уверяют разработчики.

— Система работает в формате сигнализации, которая практически без участия человека устраняет угрозы, — подчеркивает специалист. — Схожие системы существуют за границей, но они более комплексные, требуют долгого обучения и рассчитаны на очень дорогую технику. Мы же получим простую и дешевую, как автомат Калашникова, систему со стоимостью дрона в 40–50 тыс. рублей. Группа бойцов может в течение часов раскидать гнезда и уйти от линии боевого соприкосновения, далее система сделает за них всю работу.

Разработчики подчеркивают, что находятся в тесном контакте с подразделениями на передовой.

— Это нам позволяет понимать, что происходит, как меняется обстановка, какие появляются задачи и что мы можем изменить в своих разработках, — говорят они.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Такие разработки могут поменять тактический рисунок боев, уверены разработчики.

— Боевые действия станут вести беспилотники, но, конечно, роль командных центров, где будет проводиться аналитика полученной от дронов информации, многократно вырастет, — считает Алексей.

Разработчики уверены, что из-за гибкости и дешевизны такие системы имеют хороший экспортный потенциал. Кроме того, они будут востребованы и в гражданской жизни. Например, при патрулировании или охране важных объектов и границ.

Автономная оборона

Разработка систем автономной обороны — сейчас одно из самых перспективных направлений в военной сфере, считает военный эксперт Юрий Лямин.

— Сделать ее не так и просто, — объяснил он. — При разработке таких систем важно обеспечить ее долгую, бесперебойную и надежную работу. Нужна система электропитания, желательно использующая дублирующие источники — не только аккумуляторы, но и солнечные батареи, например. Укрытия для дронов должны быть крепкими и герметичными, чтобы их не залило дождями. Нужны надежные системы связи и управления. Наконец, необходимо программное обеспечение — именно оно должно связать между собой все элементы системы и заставить ее работать как надо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Сама идея отличная — и ее надо стараться воплотить в жизнь, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Сейчас беспилотные системы активно развиваются и есть масса технических идей, — отметил он. — Но надежность работы любой новинки может подтвердить только фронт. Полигоны — это хорошо, но там идеальные условия. Дроны не сбивают, не глушат РЭБ, а операторов не стараются найти и убить. Именно в бою сейчас подтверждаются технические и тактико-технические характеристики боевых систем. Конечно, скрытая работа беспилотников позволит наносить противнику большой ущерб, поможет сохранить жизни солдат. Простота в управлении и адаптивность таких систем могут повлиять на ситуацию на поле боя. Но только боевое крещение определит ее дальнейшую судьбу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Разработкой подобных систем занимаются не только в нашей стране, отметил Юрий Лямин.

— В единый контур также предлагается вводить наземные беспилотные системы, — отметил эксперт. — Нам сейчас важно быть впереди. Ситуация обязывает.

БПЛА для поля боя

В «АвиаТехноЛаб» разработаны и уже поставляются в войска станция управления и целая линейка дронов: ударник, сапер, перехватчик и разведчик. Все эти изделия планируется использовать в данной системе.

«Известия» писали, что компанией уже выпускается инженерный гексакоптер «Горгона», на который можно установить сменяемые видеопередатчики и радиоприемники, ленточный сброс, крепления под боевую часть, поворотные камеры с переключением с сумеречной камеры на тепловизор. Аппарат способен взять на борт до 10 кг полезной нагрузки. Такие характеристики позволят нести мину ТМ-62 и мощные инженерные заряды. «Горгона» будет полезна при снабжении передовых отрядов в особо горячих точках фронта. Дальность полета дрона с возможностью возврата — 10 км, скорость достигает 90 км/ч.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Такие дроны уже продолжительное время поставляются российским военнослужащим в зону СВО. Производственные мощности позволяют нарастить выпуск до сотен тысяч изделий в год.

Богдан Степовой

Андрей Федоров