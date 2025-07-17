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В России ответили на вопрос «А где "Герани-3" на СВО?»

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Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Дроны-камикадзе «Герань-3» не используют на СВО, так как идет их накопление

Известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-3» (вариант беспилотников «Герань-2» с реактивным двигателем), существуют, но почти не применяются в специальной военной операции (СВО) по одной из трех причин. На вопрос «А где Герани-3 на СВО?» ответил Telegram-канал «Военная хроника».

Первая причина того, что новые дроны не принимают участие в массированных налетах на военные объекты на Украине, может заключаться в том, что в настоящее время идет их накопление. В этом случае, по данным издания, нельзя исключать подготовку к крупной операции, в ходе которой «Герани-3» покажут себя.

Вторая версия, которую приводит Telegram-канал, — отсутствие массовой сборки, поскольку большой потребности в реактивных «Геранях» пока нет, а по своим возможностям «Герань-3» ближе к крылатым ракетам, чем дешевым дронам-камикадзе.

«Третий вариант — технический цикл отладки», — пишет издание, заключая, что пока применение в ходе СВО доступных «Гераней-2» себя оправдывает.

В июне издание «Военное обозрение» заявило, что Вооруженные силы России в ходе СВО применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3».

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