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Израильская компания рассказала о готовности перехватчика гиперзвуковых ракет Arrow 4

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Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters.

Компания IAI объявила о применении перехватчика гиперзвуковых ракет Arrow 4

Армия обороны Израиля вскоре примет на вооружение готовые противоракеты системы Arrow 4, способные перехватывать особо сложные гиперзвуковые и баллистические снаряды. Об этом со ссылкой на генерального директора концерна Israel Aerospace Industries (IAI) Боаза Леви сообщает Israel National News.

Издание отмечает, что, наряду с Arrow 4, компания IAI работает над ракетой Arrow 5, которая в конечном итоге должна заменить Arrow 3 и будет противостоять особо сложным баллистическим угрозам. Новая система поступит на испытания примерно через два года, но при необходимости данный процесс может быть ускорен.

В ноябре 2023 года портал Breaking Defense со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщил, что израильская система Arrow 3, которая является высшим эшелоном противоракетной обороны, впервые перехватила баллистическую ракету.

В марте 2022-го издание Bild рассказало, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы Arrow 3 у Израиля.

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Германия
Израиль
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IAI
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ГЗЛА
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