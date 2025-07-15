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В США заявили о милитаризации «слабеющей» российской космонавтики

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Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство РИА Новости.

ArsTechnica: В 2025 году три из восьми космических пусков РФ были военными

В 2025 году от трех до пяти из восьми космических пусков, совершенных Россией, прошли в интересах Минобороны. О милитаризации «слабеющей» российской космонавтики заявило американское издание ArsTechnica.

«Три из восьми орбитальных запусков России в этом году несли полезную нагрузку, которую можно отнести к потенциальному противоспутниковому оружию или, по крайней мере, прототипам для испытания новых технологий, которые могут привести к его созданию», — говорится в публикации.

Отмечается, что три других запуска прошли по программе Международной космической станции, а в ходе двух оставшихся были запущены обычные военные спутники связи или навигации.

В июне в блоге аналитика и исследователя российских космических программ Барта Хендрикса появились данные о том, что российский военный спутник «Космос-2558» разделился на две части.

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Страны
Россия
США
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