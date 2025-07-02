Появились данные об отделившемся от российского военного аппарата субспутнике

Аналитик Хендрикс: От российского аппарата «Космос-2558» отделился субспутник

Российский военный спутник «Космос-2558» разделился на две части. Сведения об этом появились в блоге аналитика и исследователя российских космических программ Барта Хендрикса.

Ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, эксперт пишет, что от спутника-инспектора «Космос-2558» (NORAD 53323) отделился аппарат, получивший обозначение NORAD 64627. Автор уверяет, что «Космос-2558» находился в одной плоскости со спутником USA 326 и, предположительно, проводил за ним дальние наблюдения.

Как пишет Хендрикс, ранее аппараты «Космос-2519» и «Космос-2542» также выпустили по субспутнику, которые получили обозначения «Космос-2521» и «Космос-2543», соответственно. «Оба этих субспутника показали значительные возможности маневрирования и каждый из них выпустил высокоскоростной снаряд, который был интерпретирован Пентагоном как противоспутниковое оружие», — заметил аналитик.

В августе 2022 года портал The Drive заметил, что орбита запущенного в том же месяце российского космического аппарата «Космос-2558» системы «Нивелир» указывает, что последний может «преследовать» американский спутник-шпион USA-326.