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В США рассказали о «преследовании» российским «Нивелиром» американского USA-326

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Орбита недавно запущенного российского космического аппарата «Космос-2558» системы «Нивелир» указывает, что последний может «преследовать» американский спутник-шпион USA-326. Об этом пишет The Drive.

«Его точное назначение в настоящее время неизвестно, но его описывают как спутник-инспектор — термин, который часто ассоциируется с так называемыми спутниками-убийцами», — утверждается в публикации.

По оценке астронома Джонатана Макдауэлла, в ближайшее время «Космос-2558» будет находиться в 80 километрах от USA-326, который, вероятно, является космическим аппаратом электронно-оптической разведки нового поколения.

Пуск легкой ракеты «Союз-2.1в» со спутником «Космос-2558» с космодрома Плесецк состоялся 1 августа в 23:25 по московскому времени.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп, будучи президентом США, случайно рассекретил американский военный спутник USA 224.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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