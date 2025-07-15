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Названо неуязвимое для Patriot оружие

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Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcz / Reuters
Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcz / Reuters.

Эксперт Рожин: Гиперзвуковая ракета «Кинжал» — неодолимая задача для ЗРК Patriot

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые используют для ударов по целям на Украине, практически невозможно перехватить при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Неуязвимое для американского ЗРК оружие назвал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью KP.RU.

Он подчеркнул, что Patriot, дополнительные поставки которых просит Киев, предназначены для перехвата ракет. При этом часть российских изделий американские ЗРК не могут сбивать.

«Гиперзвук для Patriot — неодолимая задача. "Кинжалы", [сверхзвуковые ракеты] "Ониксы" — это оружие следующего поколения. Превосходство гиперзвука было видно и в ходе войны на Ближнем Востоке, где западные системы, даже более совершенные, чем Patriot, плохо справлялись с гиперзвуковым вооружением», — сказал эксперт.

По словам Рожина, в условиях СВО Patriot — это защита от узкого набора ракет, которые Россия использует вместе с другими средствами поражения.

Ранее в июле журнал Military Watch Magazine писал, что в ходе отдельных ударов переданные Киеву комплексы Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Кинжал БР
Проекты
ГЗЛА
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