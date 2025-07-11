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Британские Land Rover захотели заменить «корейскими Humvee»

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Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia.

Kia предложит тактический автомобиль KLTV для замены Land Rover британской армии

Южнокорейская компания Kia хочет предложить легкий тактический автомобиль KLTV в качестве замены внедорожников Land Rover британской армии. Лондон пригласил корейского производителя и другие компании поучаствовать в соответствующей программе, пишет Defence Blog.

Программа стоимостью 1,1 миллиарда долларов предполагает замену стареющих Land Rover Defender. С 2027 по 2033 год военные хотят получить 1400 новых машин в 12 модификациях. Kia представит британской армии KLTV, который называют «корейским Humvee» из-за внешнего сходства с американской машиной.

KLTV с колесной формулой 4х4 получил усиленную раму, созданную на основе детали гражданского внедорожника Mohave. Производитель подчеркивает, что бронированная версия KLTV примерно вдвое дешевле аналогичного Humvee, а его двигатель на 20 процентов мощнее.

Помимо Kia, в конкурсе на новый армейский автомобиль примут участие Land Rover, Jeep и Volkswagen.

В июне стало известно, что французская армия получит новые бронеавтомобили Serval в антидроновой конфигурации. Serval LAD оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пушкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
HMMWV
Компании
Volkswagen
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