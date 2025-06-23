Франция получит антидроновые бронеавтомобили

Франция получит бронеавтомобили Serval LAD для борьбы с дронами

Французская армия получит новые бронеавтомобили Serval в антидроновой конфигурации. Машина может поступить на вооружение в 2028 году, сообщает Army Recognition со ссылкой на компанию KNDS France.

Serval LAD (Lutte Anti-Drone) разработали специально для борьбы с малыми дронами. Военные уже заказали 24 машины, а всего планируют приобрести 48 бронеавтомобилей.

Двухосная машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем ARX30 с автоматической пушкой 30M781 MPG, созданной на основе орудия вертолета Eurocopter Tiger. Пушка позволяет поражать легкобронированную технику, живую силу и низколетящие воздушные цели.

Орудие получит программируемый боеприпас, который сможет детонировать в заданной точке, создавая облако осколков для поражения малых дронов. Отмечается, что снаряд находится в разработке. Для обнаружения и отслеживания целей машина использует встроенный радар.

Ранее в июне чешская компания EVPU Defence представила дистанционно управляемый боевой модуль Gladius Max на оборонной выставке IDET-2025. Модуль, предназначенный для борьбы с дронами, получил автоматическую пушку, радар и оптико-электронную систему обнаружения и сопровождения целей.