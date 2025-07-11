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Логистический мотоцикл ВС России показали на фото

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Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Военный осведомитель» опубликовал фото логистического мотоцикла ВС России

Логистический мотоцикл Вооруженных сил (ВС) России, который используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для доставки различных грузов, показали на фото. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».



Серийный мотоцикл класса эндуро оснастили решетчатым багажником, который позволяет перевозить воду и другие грузы на передовые позиции. Для защиты от дронов боец использует ранцевую систему радиоэлектронной борьбы на восемь каналов.

Мотоциклы активно используют в зоне СВО для доставки грузов и штурмовых действий. Небольшой и быстрый транспорт позволяет на большой скорости проходить опасные участки и уходить от дронов-камикадзе.

В марте в зоне СВО заметили тяжелый мотоцикл с пулеметом КПВТ от бронетранспортера БТР-80, который используют для борьбы с дронами.

В феврале компания Diedrich Engineering Systems Defense представила электрический мотоцикл e-boost на выставке Enforce Tac в Германии. Мотоцикл с запасом хода до 130 километров получил кронштейны для крепления оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
БТР-80
КПВТ
Компании
Минoбороны РФ
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