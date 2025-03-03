Войти
Lenta.ru

В Германии представили боевой электромотоцикл

216
0
0
Фото: E-boost
Фото: E-boost.

В Германии представили электрический мотоцикл e-boost для спецназа

Компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense представила электрический мотоцикл e-boost на выставке Enforce Tac в Германии. Об этом сообщает Defence Network.

Боевой мотоцикл, разработанный для нужд спецназа, способен разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. 70-килограммовый электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности.

В основе мотоцикла лежит гражданский e-boost, который дорабатывают для выполнения боевых задач. Двухколесный транспорт способен нести до 150 килограммов нагрузки. E-boost поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода до 100 и 130 километров. Мотоцикл оснастили кронштейнами для крепления оружия.

Отмечается, что военная версия e-boost уже четыре месяца проходит испытания в вооруженных силах Германии.

В декабре 2024 года президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн продолжает испытания боевого мотоцикла электрического (БМЭ) для специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 03:16
  • 1
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 03.03 00:32
  • 7846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель
  • 01.03 21:38
  • 0
Ответ на "Мир на ядерном распутье - Мнения ТАСС"
  • 01.03 10:35
  • 20
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 01.03 05:35
  • 79
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 01.03 04:01
  • 0
Ответ на "Румыния – южный бастион восточного фланга НАТО"
  • 28.02 15:28
  • 4
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10 для модернизированных самолётов Ан-2 «Кукурузник»
  • 28.02 15:18
  • 1
В самолете «Байкал» нашли грубейшие конструктивные ошибки