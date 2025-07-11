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Россию обвинили в истощении запасов ракет Patriot у США

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Фото: Franciszek Mazur / Agencja Gazeta / Reuters
Фото: Franciszek Mazur / Agencja Gazeta / Reuters.

MWM: Запасы ракет американских систем Patriot истощились из-за России

Запасы ракет американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot истощились в результате военных конфликтов последних лет, однако наибольший вклад в сокращение арсенала внесли его поставки на Украину для защиты от ударов России. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что запасы боеприпасов для Patriot сократились до 25 процентов от норматива, установленного Минобороны США. В этом журналисты обвинили военные кампании последних лет, в частности, ирано-израильский конфликт и специальную военную операцию.

«Однако основной причиной дефицита стали крупномасштабные поставки систем на Украину, где они быстро пришли в негодность, особенно в результате ударов [российских] баллистических ракет», — говорится в публикации.

Ранее MWM заметил, что в ходе отдельных ударов американские системы ПВО Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер».

В июне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Дэн Кейн сообщил, что самый большой ракетный залп Patriot в истории вооруженных сил США был произведен для защиты авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре от иранской атаки.

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Страны
Катар
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
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