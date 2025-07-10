Войти
Lenta.ru

Срочную переброску Китаем в Иран систем ПВО объяснили устареванием российских С-300ПМУ2

557
0
0
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости.

MWM: Китай перебросил в Иран системы ПВО из-за устаревания российских С-300ПМУ2

Срочная переброска Китаем в Иран систем противовоздушной обороны (ПВО) собственного производства во время последнего ирано-израильского конфликта объясняется устареванием российских и иранских вооружений, которыми располагает Тегеран. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что после начала специальной военной операции Пекин в срочном порядке передал Сербии системы средней дальности HQ-22, для доставки которых использовал военно-транспортные самолеты Y-20.

«Неблагоприятные оценки характеристик устаревших российских систем ПВО С-300ПМУ-2 и иранских зенитных ракетных систем большой дальности Bavar 373, которые в настоящее время составляют основу сети ПВО Ирана, могли стать фактором, еще больше усилившим необходимость в срочных поставках», — говорится в публикации.

MWM уверяет, что советские, российские, иранские и китайские системы ПВО могут быть совместимы друг с другом, а переобучение персонала работе с одних комплексов на другие не должно представлять трудностей.

«Остается крайне неопределенным, в какой степени экстренная китайская поддержка может компенсировать устойчивое недофинансирование обороны со стороны иранского государства, но особенно сильное положение китайского оборонного сектора и технологической базы может сделать новые поставки переломным моментом для будущих раундов военных действий», — резюмирует журнал.

В июне издание TWZ заметило, что ПВО Ирана в результате ударов Израиля и США полностью не ликвидирована, однако серьезно нарушена ее глобальная связность, восстановление которой займет много времени, что позволит Израилю доминировать в воздушном пространстве Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Сербия
США
Продукция
Y-20
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:55
  • 5
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 10.07 15:26
  • 1
БДК «Сергей Кабанов» и другие корабли проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников
  • 10.07 14:53
  • 1
«Первый в мире маловысотный беспилотник»: Турция показала испытания дрона-камикадзе Talay для ударов по морским и береговым целям
  • 10.07 13:52
  • 9593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 08:18
  • 8
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 09.07 16:12
  • 0
Россия против Украины: дипломатия исчерпана
  • 09.07 16:01
  • 0
«Железный защитник» или прощальный марш
  • 09.07 09:51
  • 2
Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет
  • 09.07 09:49
  • 2
Зеленоградский завод вложил 118 млрд в 130-нм производство чипов
  • 08.07 18:12
  • 12
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт