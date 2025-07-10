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«Ростех» разработал радар для поиска «неуязвимых» дронов

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ.

«Ростех» разработал пассивный радар 3D ПКЛ для поиска дронов на оптоволокне

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), который может обнаруживать дроны на оптоволокне. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что радар предназначен для обнаружения малозаметных объектов, включая неуязвимые для средств радиоэлектронной борьбы проводные дроны. Такие аппараты не используют радиоканал, поэтому их сложнее обнаружить и невозможно заглушить. При этом сам радар ничего не излучает.

«Это делает изделие незаметным для радиоразведки, что обеспечивает защиту устройства и его оператора от обнаружения. Устройство регистрирует сигналы, отраженные от цели, но излученные не собственными передатчиками радиолокационной станции, а внешними — сигналы вещательных (радио- и телевизионных) передатчиков», — говорится в сообщении.

3D ПКЛ анализирует принимаемые сигналы и выдает точные координаты выявленного объекта. В частности, легкомоторный самолет радар видит на дальности в несколько десятков километров. Изделие производит научно-исследовательский институт «Вектор».

В июне стало известно, что на основе российской компактной радиолокационной станции «Лори» создан радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А». Изделие позволяет определять тип обнаруженной угрозы и в автоматическом режиме передавать данные о цели оператору.

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Компании
Ростех
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