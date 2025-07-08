«Калашников» поблагодарили за приближающее победу оружие

Концерн «Калашников» получил благодарность за приближающее победу оружие

«Калашников» получил от военнослужащих одной из воинских частей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), благодарность за приближающее победу оружие. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Ваша активная позиция, целеустремленность и безграничный патриотизм во многом способствуют успешному выполнению боевых задач военнослужащих и приближают долгожданную победу», — отметили российские бойцы.

Среди упоминавшихся в обращении военнослужащих образцов вооружений — автоматы АК-12 (1-го, 2-го, 3-го типа) и АК-12К, пулемет РПЛ-20 и винтовка СВЧ. В концерне подчеркнули, что специалисты «Калашникова» регулярно выезжают в зону СВО, где получают обратную связь от бойцов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска начали применять новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 в зоне СВО.

В июне газета «Известия» рассказала, что в зоне проведения СВО начались испытания новейшего автомата АК-12К.