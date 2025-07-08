Войти
Lenta.ru

«Калашников» поблагодарили за приближающее победу оружие

511
0
+1
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

Концерн «Калашников» получил благодарность за приближающее победу оружие

«Калашников» получил от военнослужащих одной из воинских частей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), благодарность за приближающее победу оружие. Об этом сообщается на сайте концерна.

«Ваша активная позиция, целеустремленность и безграничный патриотизм во многом способствуют успешному выполнению боевых задач военнослужащих и приближают долгожданную победу», — отметили российские бойцы.

Среди упоминавшихся в обращении военнослужащих образцов вооружений — автоматы АК-12 (1-го, 2-го, 3-го типа) и АК-12К, пулемет РПЛ-20 и винтовка СВЧ. В концерне подчеркнули, что специалисты «Калашникова» регулярно выезжают в зону СВО, где получают обратную связь от бойцов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска начали применять новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 в зоне СВО.

В июне газета «Известия» рассказала, что в зоне проведения СВО начались испытания новейшего автомата АК-12К.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 16:07
  • 9587
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 11:40
  • 11
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10