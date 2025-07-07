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Российские десантники начали применять пулеметы РПЛ-20

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Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com.

МО: Российские десантники начали применять новые пулеметы РПЛ-20 в зоне СВО

Воздушно-десантные войска (ВДВ) начали применять новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20 в зоне СВО. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«В соединения ВДВ поступили серийные 5,45-миллиметровые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Штурмовые группы Новороссийских и Ставропольских десантников уже применяют его на ореховском направлении в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанный концерном «Калашников» пулемет доработали на основе рекомендаций штурмовых подразделений ВДВ с учетом опыта эксплуатации оружия в зоне СВО. Десантники подчеркивают, что РПЛ-20 значительно усиливает огневую мощь штурмовой группы, позволяя подавлять сопротивление противника в любых условиях.

Пулемет весом 5,5 килограмма поддерживает установку стволов длиной 415 и 590 миллиметров, а также различных прицельных приспособлений. РПЛ-20 оснащен регулируемым телескопическим прикладом. Пулеметы получили расцветку «мультикам» для лучшей маскировки.

В июне Минобороны России сообщило, что российские десантники в зоне СВО получили новые укороченные автоматы Калашникова АК-12К. Длина АК-12К в боевом положении составляет 810 миллиметров.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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