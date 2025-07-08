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Новые возможности «Ланцетов» показали спецназу Росгвардии

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости.

ZALA показала новые возможности дронов-камикадзе «Ланцет» спецназу Росгвардии

Компания ZALA, выпускающая комплексы с дронами-камикадзе «Ланцет», показала новые возможности обновленных изделий. Об этом сообщил производитель в Telegram.

«На учебно-методических сборах руководителей подразделений полицейского спецназа Росгвардии в Нижегородской области специалисты ZALA представили новейшие возможности модернизированного разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет"», — говорится в сообщении.

Представителям ведомства, а также командирам СОБР и ОМОН показали ключевые обновления комплекса, состоящего из барражирующих боеприпасов «Изделие 51» и «Изделие 51», а также разведывательных дронов Z-16.

Компания напомнила, что модернизированные «Ланцеты» получили новые каналы связи с повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, а также интеллектуальные системы наведения для повышения точности. Особое внимание конструкторы уделили оснащению Z-16 системой защиты от FPV-перехватчиков.

В феврале стало известно, что компания ZALA планирует увеличить дальность полета своих беспилотников с помощью обновленных батарей.

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