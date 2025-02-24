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Производитель «Ланцета» увеличит дальность беспилотников

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

ZALA увеличит дальность полета беспилотников с помощью улучшенных батарей

ZALA, которая производит дроны-камикадзе «Ланцет», планирует увеличить дальность полета своих беспилотников с помощью обновленных батарей. Об этом представитель компании сообщил РИА Новости.

«Чтобы увеличить дальность, идет работа над улучшением батарей», — сказал он на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

Собеседник агентства почеркнул, что ZALA постоянно работает над улучшением своих дронов. По его словам, самые востребованные дроны — разведывательные Z-16, камикадзе «Изделие-51» и «Изделие-52» комплекса «Ланцет» — за последние несколько лет стали совсем новыми машинами. Специалисты доработали аппаратную часть и программное обеспечение.

Представитель компании рассказал, что при модернизации изделий делают упор на искусственный интеллект и технологии обработки данных. Также инженеры дорабатывают связь, которая должна работать в условиях помех.

В январе стало известно, что ZALA разработала легкую пусковую установку для «Изделия 51», которое остается самым крупным аппаратом серии «Ланцет». Оператор может переносить компактное устройство вручную. Раньше «Изделие 51» запускали с установки на автомобильном шасси.

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