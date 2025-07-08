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В Великобритании остановили производство истребителей Eurofighter Typhoon

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Фото: Pixabay
Фото: Pixabay.

В Великобритании остановили производство истребителей Eurofighter Typhoon

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems поставила на паузу производство многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, поскольку желающих купить их пока нет, пишет Financial Times.

По информации издания, сейчас завод в Уортоне готовится поставить последний самолет Катару в рамках заказа на сумму 5 млрд фунтов стерлингов, сделанного в 2017 году.

«В ангаре остался один истребитель. По сути, он ждет доукомплектования и покраски. Что касается главной сборочной линии, то она остановлена, там нет рабочих», — рассказал собеседник агентства.

Ранее изданию Defense News стало известно от генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко, что контракт на создание европейского истребителя нового поколения в рамках англо-японо-итальянской программы GCAP планируется заключить в 2026-2027 годы. Истребитель GCAP планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Катар
Продукция
EF-2000
F-2
Компании
BAE Systems
Проекты
Истребитель 5 поколения
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