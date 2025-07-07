Военный аналитик высказался о возможностях лазерной системы «Посох»

Военный аналитик Коротченко: «Посох» должен использоваться стационарно

Перспективная лазерная система по противодействию беспилотникам «Посох» должна быть на стационарном электропитании, так как высокое энергопотребление установки усложняет его мобильное использование . Об этом «Ленте.ру» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

«Подобного рода установка, если она мобильная, может работать определенное количество десятков минут, может быть, час-два, но не более того. Даже если она имеет собственный электрогенератор, это ряд существенных ограничений. Она должна быть на стационарном электропитании. Допустим, вариант охраны каких-то стационарных объектов», — сказал Коротченко.

Он также отметил, что проект «Посох» — инициативная разработка одного из предприятий, а это значит, что она не относится к гособоронзаказу. Дальнейшую судьбу этого проекта определят испытания.

Пока, я так понимаю, группа энтузиастов хочет просто попытаться показать свои возможности, а дальше возможно внедрение, если она заинтересует определенные ведомства Игорь Коротченко главный редактор журнала «Национальная оборона»

По его данным, разработчики заявляли о возможности поражения в воздухе беспилотников самолетного типа на дальности около полутора километров. При этом Коротченко отметил, что любые лазерные средства поражения имеют ряд ограничений. Главным ограничением он назвал состояние атмосферы, то есть в условиях тумана, дождя, града или снега лазерный комплекс становится бесполезным.

Представитель компании-разработчика в июне сообщал о том, что лазерная система противодействия, которая входит в проект «Посох», прошла тестовые испытания на полигоне в Херсонской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с дронами противника в зоне СВО. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинских беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели.