В зоне СВО апробируют лазерный «Посох»

Лазерную антидроновую систему проекта «Посох» апробируют в зоне СВО в 2025 году

Разработанную в России лазерную антидроновую систему планируют апробировать в зоне специальной военной операции (СВО) до конца лета 2025 года. Об этом сообщил представитель компании-разработчика, передает ТАСС.

Он напомнил, что лазерная система противодействия, которая входит в проект «Посох», в июне прошла тестовые испытания на полигоне в Херсонской области. В качестве макета были представлены компактные установки, способные поражать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на дистанции 500-700 метров.

«В ходе статических испытаний мы подтвердили, что изделие хорошо поражает как боевую часть, так и сами FPV-дроны — они сгорают. Моторы, батарейки поражаются, дроны падают. До конца лета этого года мы должны выйти на этап боевой апробации лазерной системы противодействия БПЛА в зоне СВО», — сказал собеседник агентства.

В компании отметили, что цель проекта «Посох» — создание системы для защиты тыловых объектов от атак украинских дронов. Изделие использует сфокусированное иттербиевое лазерное излучение для физического воздействия на цель.

Ранее в июне в Израиле заявили о перехвате около 40 беспилотников при помощи новых мощных лазеров.

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