Войти
Lenta.ru

В США рассказали об ужасной ошибке ВВС

679
0
0
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

TNI: Отказ ВВС США от штурмовиков A-10 — это ужасная ошибка

Военно-воздушные силы (ВВС) США совершают ужасную ошибку, отказываясь от самолетов A-10 Thunderbolt II. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

ВВС США планируют вывести из эксплуатации последние штурмовики A-10 к 2026 году. Самолеты, которые разрабатывали для борьбы с советскими танками, после завершения холодной войны использовали в Ираке и Афганистане. Автор отметил, что A-10 показал себя эффективным средством огневой поддержки наземных сил.

«А-10 вполне может считаться самым успешным боевым самолетом ВВС. Ему еще предстоит прожить много лет (и быть актуальным). Однако вместо того, чтобы адаптировать эти системы к требованиям современного поля боя, ВВС в своей безграничной мудрости решили бесцеремонно отправить 126 оставшихся А-10 на свалку», — пишет Вайхерт.

Как отмечает издание, современные масштабные конфликты отличаются от войн, для которых создавали A-10. Средства противовоздушной обороны могут эффективно поражать низколетящие и медленные Thunderbolt II. При этом в большинстве операций, в которых участвовали США, ничто не мешало применять штурмовики.

Ранее в июле издание TWZ писало, что A-10 Thunderbolt II можно вооружить «дешевыми» ракетами APKWS для поражения дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
A-10 Warthog
APKWS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно