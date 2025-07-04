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В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10

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Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic
Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic.

TWZ: Штурмовики A-10 Thunderbolt II с новыми ракетами смогут поражать дроны

Штурмовики A-10 Thunderbolt II, от которых отказываются Военно-воздушные силы (ВВС) США, можно вооружить «дешевыми» ракетами APKWS для поражения дронов. О новой роли стареющих самолетов порассуждали в публикации TWZ.

Издание обратило внимание на документы Пентагона, в которых перечислили самолеты-носители управляемых ракет APKWS с программным обеспечением Fixed-Wing Air-Launched Counter Unmanned Aerial Systems Ordnance (FALCO) для поражения дронов. Ракеты можно использовать на истребителях F-16, F-15E и штурмовиках A-10. Комплект APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System II) превращает неуправляемые ракеты Hydra калибра 70 миллиметров в относительно дешевый высокоточный боеприпас.

«Продолжительность полета самолета, его способность летать медленно и на малой высоте и даже его уникальная маневренность в воздушном бою могут стать реальными преимуществами при уничтожении беспилотников дальнего действия, особенно наиболее распространенных типов с винтовым приводом», — говорится в материале.

По словам автора, возможность использования антидроновых ракет делает A-10 «более привлекательными» для поставок Киеву.

В феврале стало известно, что APKWS могут получить пассивную инфракрасную головку самонаведения. Существующая модификация ракеты наводится на цель по лучу лазера. Стоимость комплекта наведения составляет 15-20 тысяч долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
APKWS
F-15
F-16
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
04.07.2025 11:23
Цитата
Штурмовики A-10 Thunderbolt II, от которых отказываются Военно-воздушные силы (ВВС) США, можно вооружить «дешевыми» ракетами APKWS для поражения дронов.
Гораздо интереснее то, чем с А-10 эти дроны собираются находить?  Чем стрелять – это не первостепенный вопрос.
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