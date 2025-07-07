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В России заметили «паровозик» из высокоточных УМПБ

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На одном из аэродромов России заметили паровозик из боеприпасов УМПБ

«Паровозик» из четырех универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30СН заметили на одном из российских аэродромов. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На снимке показан погрузчик, который везет четыре высокоточных УМПБ по территории аэродрома. Судя по всему, боеприпасы везли к самолету перед боевым вылетом.

Диаметр корпуса УМПБ составляет 300 миллиметров. Боеприпас оснащен раскрывающимися крыльями и спутниковой системой наведения. Изделие несет более 100 килограммов взрывчатого вещества. Считается, что межвидовой боеприпас предназначен для сброса с самолетов и запуска при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Для использования на земле снаряд можно оснастить реактивным двигателем.

В апреле стало известно, что российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) получили новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета», которые повышают точность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
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