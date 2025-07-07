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В России испытают антидроновый «лучемет»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Антидроновый лазер «Посох» испытают на полигоне в одном из регионов России

Антидроновый лазерный комплекс проекта «Посох» пройдет демонстрационные испытания на полигоне в одном из регионов России. Об этом сообщил директор компании-разработчика, передает РИА Новости.

Отмечается, что производитель работает над развитием комплекса до «каталожного значения». Поэтому полноразмерный «лучемет» не привезут на полигон. Вместо него покажут демонстратор.

«Это маленькая компактная лазерная установка, которая работает на полкилометра, может, на 700 метров. В зависимости, как полигон сконфигурирован. Может быть, у нас не будет такой дистанции. Или позади [установки] будет высокая трава, чтобы не устроить пожар, например. И покажем сам принцип воздействия по статической мишени», — сказал разработчик.

Он подчеркнул, что для поражения большого карбонового беспилотника лазером требуется большая мощность, которая не нужна для нейтрализации FPV-дрона. По словам разработчика, для выключения двигателя беспилотника необходимо воздействие луча на протяжении 170 миллисекунд.

Ранее в июле разработчик «лучемета» рассказал, что одного заряда лазера должно хватить на перехват десятков дронов типа «Баба-яга» или «Лютый».

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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