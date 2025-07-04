Войти
Lenta.ru

Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»

665
2
+1
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

РИА Новости: Лазерную систему ПВО «Посох» применят против БПЛА «Лютый»

В ходе испытаний российскую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) «Посох» применят против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Лютый». Об этом со ссылкой на директора компании — разработчика системы ПВО, пожелавшей остаться неизвестной, сообщает РИА Новости.

По его словам, перехват мишени-имитатора дрона-камикадзе планируется осуществить на расстоянии 1500 метров. «Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать», — сказал собеседник.

Руководитель добавил, что уничтожение цели осуществляется в считаные секунды и бесшумно. Одного заряда лазерной системы ПВО должно хватить на перехват десятков дронов типа «Баба-яга» или «Лютый». В случае успешных испытаний компания-разработчик может представить предсерийную партию систем ПВО.

В июне Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему ПВО для борьбы с дронами противника в зоне специальной военной операции.

В том же месяце представитель компании-разработчика сообщил ТАСС, что лазерная система противодействия, которая входит в проект «Посох», прошла тестовые испытания на полигоне в Херсонской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
2 комментария
№1
04.07.2025 12:07
"Лютый" достаточно солидная цель для расхода нормальной ЗУР. Как этот "Посох" будет бороться с роями ФПВ..?
0
Сообщить
№2
04.07.2025 12:43
Цитата, forumow сообщ. №1
Как этот "Посох" будет бороться с роями ФПВ..?
Если https://vpk.name/news/992188_v_rossii_vpervye_pokazali_prototip_lazernogo_ruzhya_protiv_bespilotnikov.html вот этот - то никак.
А так, любой, ЛЮБОЙ лазер предназначенный для физического уничтожения летящих объектов способен справиться с ОЧЕНЬ большим числом ФПВ дронов, в том числе атакующих одновременно. Там больше будет зависеть от систем обнаружения и наведения. Потому что любой лазер киловаттной мощности сжигает матрицу оптики летящего на него дрона за ничтожные доли секунды, а без оптики любой ФПВ дрон - жужжащий мусор.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 12:43
  • 2
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно
  • 04.07 11:23
  • 1
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 11:22
  • 2
Тревожное решение США о приостановке поставок оружия Украине (The Economist, Великобритания)
  • 04.07 11:02
  • 9551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 08:52
  • 459
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 04.07 04:16
  • 2
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 04.07 03:47
  • 1
Готова ли Европа к войне? (Financial Times, Великобритания)
  • 04.07 03:20
  • 1
Ростех запускает свой токен RUBx
  • 04.07 02:45
  • 1
Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота
  • 04.07 02:40
  • 0
Ответ на "«Полный провал конкурента С-400»: в индийской прессе раскритиковали дебют китайского ЗРК HQ-9B на поле боя"
  • 03.07 22:31
  • 2
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 03.07 17:40
  • 1100
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 14:31
  • 6
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD