Войти
Lenta.ru

На Украине заметили «замангаленный» Stryker

612
0
0
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters.

На Украине заметили БТР Stryker с массивным «мангалом»

Киев продолжает оснащать западную бронетехнику дополнительными конструкциями для защиты от дронов, которые называют «мангалами». На фотографию «замангаленного» бронетранспортера (БТР) M1126 Stryker обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить Stryker c массивной защитной конструкцией из решеток, которой прикрыли верхнюю полусферу корпуса. Также машина получила цепи для защиты ходовой части. «Мангалы» устанавливают для защиты от FPV-дронов, которые могут поражать технику в наименее защищенные участки.

БТР M1126 в базовой версии весит 19 тонн. Защищенность машины обеспечивает броня из стали и керамики. «Страйкер» вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом M2 калибра 12,7 миллиметра. Десантное отделение машины вмещает 10 солдат.

Ранее в июле стало известно, что армия США планирует заказать 1500 комплектов дополнительных экранов Top Attack Protection (TAP) для защиты верхней полусферы бронетехники от дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1126 ICV
Stryker
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 21:38
  • 10
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 07.07 15:20
  • 9586
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.07 14:48
  • 1
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 06.07 11:18
  • 461
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 06.07 10:46
  • 6
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно