На Украине заметили «замангаленный» Stryker

На Украине заметили БТР Stryker с массивным «мангалом»

Киев продолжает оснащать западную бронетехнику дополнительными конструкциями для защиты от дронов, которые называют «мангалами». На фотографию «замангаленного» бронетранспортера (БТР) M1126 Stryker обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить Stryker c массивной защитной конструкцией из решеток, которой прикрыли верхнюю полусферу корпуса. Также машина получила цепи для защиты ходовой части. «Мангалы» устанавливают для защиты от FPV-дронов, которые могут поражать технику в наименее защищенные участки.

БТР M1126 в базовой версии весит 19 тонн. Защищенность машины обеспечивает броня из стали и керамики. «Страйкер» вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом M2 калибра 12,7 миллиметра. Десантное отделение машины вмещает 10 солдат.

Ранее в июле стало известно, что армия США планирует заказать 1500 комплектов дополнительных экранов Top Attack Protection (TAP) для защиты верхней полусферы бронетехники от дронов.