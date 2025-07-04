Войти
Lenta.ru

Армия США оснастит танки Abrams «мангалами»

575
0
0
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

TWZ: Армия США закажет 1500 «мангалов» для защиты танков от дронов

Армия США планирует заказать 1500 комплектов дополнительных экранов для защиты верхней полусферы танков от дронов, которые называют «мангалами». Экранами оснастят танки и боевые машины пехоты (БМП), пишет TWZ.

Комплект Top Attack Protection (TAP) предназначен для защиты бронетехники от атак сверху. Как пишет издание, запрос на TAP в плане бюджета на 2026 финансовый год появился после анализа применения российской, израильской и украинской техники, которая сталкивается с большим количеством FPV-дронов.

«В настоящее время в мире нет танков, включая M1 Abrams, которые обладали бы эффективной пассивной броневой защитой, необходимой для борьбы с современными высокоточными атаками», — сказал бывший менеджер по оснащению танков Abrams и БМП Bradley майор в отставке Майкл Лискано.

В публикации допустили, что TAP будет похож на «мангалы», которые активно используют в зоне специальной военной операции. Комплект экранов будет прикрывать крышу башни и корпуса машин. В армейских документах отмечено, что экраны будут наиболее эффективными против кумулятивных средств поражения.

В июне индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что антидроновые «мангалы» могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 12:43
  • 2
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно
  • 04.07 11:23
  • 1
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 11:22
  • 2
Тревожное решение США о приостановке поставок оружия Украине (The Economist, Великобритания)
  • 04.07 11:02
  • 9551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 08:52
  • 459
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 04.07 04:16
  • 2
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 04.07 03:47
  • 1
Готова ли Европа к войне? (Financial Times, Великобритания)
  • 04.07 03:20
  • 1
Ростех запускает свой токен RUBx
  • 04.07 02:45
  • 1
Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота
  • 04.07 02:40
  • 0
Ответ на "«Полный провал конкурента С-400»: в индийской прессе раскритиковали дебют китайского ЗРК HQ-9B на поле боя"
  • 03.07 22:31
  • 2
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 03.07 17:40
  • 1100
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 14:31
  • 6
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD